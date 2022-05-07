Байден обсудил с премьер-министром Канады военную помощь Украине

Президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, в ходе которых обсуждались антироссийские меры и продолжение помощи Украине, в том числе военной и материальной, сообщил в пятницу, 6 мая, Белый дом.

«Оба лидера подчеркнули свою приверженность продолжению привлечения России к ответственности за ее жестокие действия на Украине и рассмотрели текущие усилия по оказанию помощи в обеспечении безопасности правительству Украины, а также экономической и гуманитарной помощи миллионам украинцев», — сказано в сообщении.

Байден отметил тесное партнерство США и Канады в принятии всеобъемлющих санкций в отношении России и обсудил с Трюдо предстоящее участие в Саммите Америк в июне.

С января 2022 года Канада выделила более $118 млн на военную технику для поддержки Украины. В бюджете на 2022 год Канада также выделила $500 млн дополнительной военной помощи Киеву на 2022–2023 финансовый год.

Канада 22 апреля передала Украине партию тяжелой артиллерии, о чем сообщило минобороны страны. Совместно с США Оттава поставила гаубицы M777 и боеприпасы. Как отметили в канадском минобороны, 155-миллиметровая гаубица M777 легче и меньше, но при этом мощнее любого орудия подобного рода. M777 способна точно поражать цели на дальности до 30 км.

Россия осуждает поставку вооружения на Украину. 15 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что российская сторона разослала всем странам ноту из-за поставок вооружения Киеву. В обращении РФ призывала «прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая подразумевает непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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