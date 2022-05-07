США заявили о Китае как об основном сопернике страны

Американские власти продолжают считать основным соперником Китай, заявили в Пентагоне. Стратегия национальной обороны в полной мере учитывает угрозу со стороны РФ в Европе и за ее пределами, передает телеканал «Известия». Документ, отражающий намерения Пентагона по продвижению и защите интересов США на 2022 год, передан конгрессу.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.