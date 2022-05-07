Прямой эфир

Трамп заявил, что американские лидеры не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул нынешние власти страны в непонимании собственных действий в ситуации вокруг Украины, заявил он 6 мая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

Есть ли у вас план, мистер Байден: жизнь в США улучшат за $2 трлн
Расходы на проекты, предполагающие создание новых рабочих мест, в Белом доме хотят во многом покрыть за счет корпораций

«Они говорят неправильные вещи в неуместное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — заявил он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что нынешнее время в истории США — самое опасное по причине «невероятной силы современного вооружения».

Экс-глава Белого дома добавил, что нынешняя администрация Белого дома не знает, каким образом нужно общаться с президентом России Владимиром Путиным и это также не способствует урегулированию ситуации на мировой политической арене.

По мнению Трампа, нынешние власти не сведущи в психологии и о том, как стабилизировать текущую обстановку, уточнила «Газета.Ru».

2 мая Трамп заявил, что президент США Джо Байден причиняет Америке колоссальный вред. Экс-президент обвинил преемника в развязывании конфликта вокруг Украины и Донбасса. За день до этого он обвинил Байдена в «слабости и некомпетентности» из-за допуска ситуации в Донбассе.

Ранее, 22 апреля, Дональд Трамп, бывший президент США, высказался о том, что нынешнее руководство страны не вызывает в мире ни уважения, ни трепета, из-за чего весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории. Он подчеркнул, что всему причиной оборонительные технологии и новейшее оружие.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022