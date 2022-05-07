Трамп заявил, что американские лидеры не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул нынешние власти страны в непонимании собственных действий в ситуации вокруг Украины, заявил он 6 мая на митинге сторонников в штате Пенсильвания, трансляцию которого вел телеканал C-SPAN.

«Они говорят неправильные вещи в неуместное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — заявил он.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что нынешнее время в истории США — самое опасное по причине «невероятной силы современного вооружения».

Экс-глава Белого дома добавил, что нынешняя администрация Белого дома не знает, каким образом нужно общаться с президентом России Владимиром Путиным и это также не способствует урегулированию ситуации на мировой политической арене.

По мнению Трампа, нынешние власти не сведущи в психологии и о том, как стабилизировать текущую обстановку, уточнила «Газета.Ru».

2 мая Трамп заявил, что президент США Джо Байден причиняет Америке колоссальный вред. Экс-президент обвинил преемника в развязывании конфликта вокруг Украины и Донбасса. За день до этого он обвинил Байдена в «слабости и некомпетентности» из-за допуска ситуации в Донбассе.

Ранее, 22 апреля, Дональд Трамп, бывший президент США, высказался о том, что нынешнее руководство страны не вызывает в мире ни уважения, ни трепета, из-за чего весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории. Он подчеркнул, что всему причиной оборонительные технологии и новейшее оружие.