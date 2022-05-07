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NBC: Байден считает заявления об обмене разведданными с Украиной контрпродуктивными

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Американский президент Джо Байден назвал контрпродуктивными данные о двустороннем обмене разведывательной информацией между Украиной и США. По его словам, утечки подобного рода сведений должны прекратиться, сообщил в субботу, 7 мая, телеканал NBC со ссылкой на двух чиновников администрации президента.

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По данным одного из информаторов, во время телефонного разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, директором национальной разведки Аврил Хейнс и министром обороны Ллойдом Остином Байден заявил, что подобные разоблачения «отвлекают от нашей цели». Другой чиновник подтвердил требование президента США о прекращении подобных утечек.

5 мая пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США не передают властям Киева разведывательную информацию о местонахождении на поле боя российских военачальников. Так он прокомментировал публикацию в газете The New York Times о том, что Вашингтон направлял Киеву разведданные.

Издание утверждало, что США втайне передают Украине сведения о событиях на поле боя «в режиме реального времени». Данные включали детали перемещений российских войск после объявления второй фазы спецоперации РФ на Украине, уточнила «Газета.Ru».

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