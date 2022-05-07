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РФ выплатила более 80 млн рублей пенсионерам и бюджетникам освобожденных территорий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На освобожденных территориях Украины более 8 тыс. пенсионеров и сотрудников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тыс. рублей от МЧС России. Соответствующее заявление ведомство сделало 7 мая.

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«МЧС России продолжает работу по выдаче единовременных выплат жителям на освобожденных территориях Украины. В настоящее время более 8 тыс. пенсионеров и работников бюджетных организаций получили выплаты в размере 10 тыс. рублей. Пункты выдачи работают ежедневно, в том числе в выходные дни», — сказали в ведомстве в беседе с ТАСС.

24 марта МЧС России сообщило об организации на освобожденных территориях Украины пунктов выдачи единовременных выплат в размере 10 тыс. рублей пенсионерам и бюджетникам.

Кроме того, 30 апреля стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ко Дню Победы по 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Донбассе и на освобожденных территориях Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков объяснил выплаты ветеранам Великой Отечественной войны необходимостью помочь ветеранам, которые не могут получить других выплат и пособий.

1 мая МЧС России отчиталось о предоставлении выплат 7 тыс. жителей освобожденных районов Украины. Выплаты полагались пенсионерам, работникам бюджетной сферы и гражданам преклонного возраста.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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