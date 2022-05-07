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Трамп упрекнул США в непонимании своих действий в ситуации вокруг Украины

Трамп заявил, что американские лидеры не ведают, что творят в ситуации вокруг Украины
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Выступая на митинге в штате Пенсильвания 6 мая, бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп упрекнул нынешние власти Америки в том, что из-за их действий в ситуации вокруг Украины «миллионы могут погибнуть».

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«Они говорят неправильные вещи в неправильное время. Они ничего не знают о психологии, о том, что нужно сделать, чтобы положить конец безумию, которое творится. Миллионы людей могут погибнуть, потому что мы ни черта не знаем, что творим», — сказал Трамп на мероприятии, которое транслировал телеканал C-SPAN в пятницу, 6 мая.

Трамп также назвал нынешний период «самым опасным временем в истории страны по причине невероятной силы современного вооружения» и сказал, что нынешняя администрация Белого дома не умеет общаться с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее, 2 мая, Дональд Трамп заявил, что нынешний президент США Джо Байден причиняет Америке колоссальный вред. Экс-президент обвинил преемника в развязывании конфликта вокруг Украины и Донбасса. За день до этого он обвинил Байдена в «слабости и некомпетентности» из-за допуска ситуации в Донбассе.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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