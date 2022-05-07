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Кофта Зеленского цвета хаки ушла с молотка в Лондоне за £90 тыс.

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Зеленский и Джонсон
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Ukrainian Presidency Press Office
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Кофта президента Украины Владимира Зеленского продана на аукционе в Лондоне за £90 тыс. Вел благотворительный аукцион в пользу Украины премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет в пятницу, 6 мая, The Telegraph.

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Джонсон назвал украинского президента «одним из самых невероятных лидеров современности» и предложил приобрести кофту Зеленского на молнии цвета хаки, в которой он ездил по Киеву в первые дни спецоперации РФ и выступал с видеообращениями к народу.

Джонсон предположил, что стоимость лота должна быть намного выше стартовой цены в £50 тыс., и призвал покупателей раскошелиться. Зеленский выступил с речью по видеосвязи перед началом аукциона Brave Ukraine, похвалил Великобританию и «храброго Бориса», который посетил его в Киеве.

На аукционе, который проводил дом Christie's, были выставлены и другие лоты, в том числе кувшин с петушком, подаренный Джонсону во время его прогулки с Зеленским по украинской столице.

4 мая стало известно, что набережную города Васильков в Киевской области назовут в честь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом сообщила мэр города Наталья Баласинович. Так украинская сторона отблагодарит Британию за военную помощь.

Джонсон посетил Киев в начале апреля с необъявленным визитом, где провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Британский премьер тайно добирался в украинскую столицу из Польши.

3 мая, выступая перед украинскими парламентариями по видеосвязи, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады Украины, что Лондон и его союзники продолжат поставлять Киеву вооружения.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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