Прямой эфир
Общество
Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 7 мая
Мир
Citibank открыл счета генеральному консульству России в Нью-Йорке
Общество
Скворцова заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» против «стелс-Омикрона»
Мир
Жители Херсонской области получат право на российское гражданство
Мир
Байден 9 мая утвердит поставки Украине вооружений по ленд-лизу
Спорт
Мейвезер и Мур устроят бой на крыше небоскреба в Дубае
Мир
Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн
Спорт
Международная федерация тенниса приостановила членство Федерации России
Общество
Оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе работой ВКС РФ
Экономика
В марте импорт российской нефти в Финляндию сократился на 70%
Общество
Юрист назвала правила безопасного обмена валют
Сюжет:

Небензя рассказал членам СБ ООН о тактике использования украинскими военными жилых домов

0
Фото: TASS/EPA/JASON SZENES
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские военные применяют тактику использования жилых домов в качестве укреплений. Об этом заявил 6 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Люди из «Азовстали»: что рассказали эвакуированные с территории завода в Мариуполе
1 мая по гуманитарному коридору вышли 80 мирных жителей

Он рассказал, что военнослужащие Украины устанавливают огневые точки на крышах жилых домов, размещают тяжелую технику в арках. При этом мирные жители часто насильно удерживаются между нижним и верхним этажами как живой щит.

«Множество свидетелей заявляют, что украинская армия использует гражданских в качестве заложников и живого щита. Вот как выглядит оборонительная тактика «Азова» (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) в больших городах, а именно в Мариуполе. Вот как они располагаются на первом и верхнем этажах жилых зданий, тогда как мирное население удерживается в качестве заложников в центре здания. Танки располагаются в арках, если такие имеются», — отметил Небензя.

Кроме того, Небензя продемонстрировал видео с показаниями очевидцев, в котором они рассказывали о том, как жилые дома использовались в военных целях, а жителей держали внутри в качестве «пушечного мяса».

6 мая Минобороны сообщило о том, что украинские боевики использовали гражданских как живой щит при выдвижении в сторону российских военных. Боевики в результате точечного огневого поражения были уничтожены или обращены в бегство, при этом мирные жители не пострадали.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022