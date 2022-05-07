Небензя рассказал членам СБ ООН о тактике использования украинскими военными жилых домов

Украинские военные применяют тактику использования жилых домов в качестве укреплений. Об этом заявил 6 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Он рассказал, что военнослужащие Украины устанавливают огневые точки на крышах жилых домов, размещают тяжелую технику в арках. При этом мирные жители часто насильно удерживаются между нижним и верхним этажами как живой щит.

«Множество свидетелей заявляют, что украинская армия использует гражданских в качестве заложников и живого щита. Вот как выглядит оборонительная тактика «Азова» (против боевиков которого в России возбуждены уголовные дела) в больших городах, а именно в Мариуполе. Вот как они располагаются на первом и верхнем этажах жилых зданий, тогда как мирное население удерживается в качестве заложников в центре здания. Танки располагаются в арках, если такие имеются», — отметил Небензя.

Кроме того, Небензя продемонстрировал видео с показаниями очевидцев, в котором они рассказывали о том, как жилые дома использовались в военных целях, а жителей держали внутри в качестве «пушечного мяса».

6 мая Минобороны сообщило о том, что украинские боевики использовали гражданских как живой щит при выдвижении в сторону российских военных. Боевики в результате точечного огневого поражения были уничтожены или обращены в бегство, при этом мирные жители не пострадали.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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