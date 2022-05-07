Глава Чечни рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных

В пятницу, 6 мая, произошла безуспешная попытка контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Стало известно, что украинская сторона понесла серьезные потери в живой силе и военной технике. Командный пункт управления в районе Воеводовки был ликвидирован после того, как удалось взять в плен одного из украинских военнослужащих, который и раскрыл его координаты.

«Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций», — передает слова главы Чечни Рамзана Кадырова «РИА Новости».

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что военные Украины собирали жителей Харьковской области под угрозой расправы, чтобы использовать их в качестве живого щита во время выдвижения в сторону российских войск. Боевики в результате точечного огневого поражения были уничтожены или обращены в бегство, мирные жители не пострадали.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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