Прямой эфир
Спорт
Боксер Вагабов оценил шансы на победу Мейвезера в бою против Мура
Экономика
Названы подешевевшие на фоне укрепления рубля товары
Армия
Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинского Bayraktar
Мир
Байден обсудил с премьер-министром Канады военную помощь Украине
Армия
Минобороны показало работу расчетов БПЛА и артиллерии в ЛНР
Стиль
Кофта Зеленского цвета хаки ушла с молотка в Лондоне за £90 тыс.
Мир
Байден намерен утвердить новый пакет военной помощи Украине на $100 млн
Армия
Пограничное управление ФСБ в Крыму получило новый сторожевой катер
Общество
Оперштаб Белгородской области объяснил громкие звуки в небе работой ВКС РФ
Экономика
Цены на газ в Канаде достигли рекордного максимума
Общество
Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 7 мая
Сюжет:

Глава Чечни рассказал о неудачной попытке контрнаступления украинских военных

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В пятницу, 6 мая, произошла безуспешная попытка контрнаступления украинских военных в районе населенного пункта Воеводовка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Обменный ракурс: что стоит за попыткой торга боевиков на «Азовстали»
Они предлагали выпускать мирных жителей за поставку продовольствия и медикаментов

Стало известно, что украинская сторона понесла серьезные потери в живой силе и военной технике. Командный пункт управления в районе Воеводовки был ликвидирован после того, как удалось взять в плен одного из украинских военнослужащих, который и раскрыл его координаты.

«Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций», — передает слова главы Чечни Рамзана Кадырова «РИА Новости».

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что военные Украины собирали жителей Харьковской области под угрозой расправы, чтобы использовать их в качестве живого щита во время выдвижения в сторону российских войск. Боевики в результате точечного огневого поражения были уничтожены или обращены в бегство, мирные жители не пострадали.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022