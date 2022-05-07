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Жителям Донбасса сократят сроки признания участниками программы переселения

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Сроки признания жителей Донецкой и Луганской народных республик участниками российской государственной программы по содействию в добровольном переселении проживающих за рубежом соотечественников могут сократить. Это следует из сообщения пресс-службы МВД России от 7 мая.

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В настоящее время разработан проект постановления правительства по внесению изменений в сроки оформления свидетельств участников государственной программы по переселению соотечественников с 60 до 15 суток, сообщила пресс-служба МВД России ТАСС.

Для получения указанного документа необходимо будет вместе с заявлением предоставить копии свидетельств о предоставлении временного убежища на всех членов семьи с предъявлением оригиналов, дополнили МВД.

4 мая генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что армия России эвакуировала с территорий Донбасса и Украины более 10 тыс. человек. Всего, по данным источника ТАСС на 27 апреля, в Россию в качестве беженцев с территории Украины, а также из Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) приехало более 1 млн человек . Из них более 182 тыс. — это дети.

3 мая российские военнослужащие доставили 40 т гуманитарной помощи жителям Харьковской области. В населенные пункты региона были доставлены продукты, лекарства, а также предметы первой необходимости.

1 мая военнослужащие российской армии эвакуировали из города Изюм Харьковской области семью с двумя детьми, одному из которых потребовалась квалифицированная медицинская помощь. По словам военных, с просьбой оказать помощь семье обратился комендант города.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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