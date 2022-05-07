Военно-гражданская администрация Херсонской области заявила о желании войти в состав РФ

Херсонская область будет стремиться войти в состав Российской Федерации. Об этом 6 мая заявил зампред военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в свое историческое русло культуры и ценностей», — приводит слова Стремоусова «РИА Новости». По его словам, администрация готова обратиться к России по этому вопросу.

Стремоусов также подчеркнул, что полноценное сотрудничество Херсонской области с РФ происходит уже сейчас, регион чувствует себя «как одно единое целое с регионами России».

По данным на 7 мая, в ходе спецоперации по защите Донбасса российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область. На территории регионов сформированы военно-гражданские администрации, возобновилось вещание российских телеканалов и радиостанций. 6 мая власти края заявили, что жители Херсонской области получат право на российское гражданство.

1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных областях. Как подчеркнул глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть тем самым фактически отказалась от города. С этой даты область перешла на обращение в рублях.

28 апреля Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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