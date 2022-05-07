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Пушков назвал политику Запада основанной на рефлекторных импульсах

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Алексей Пушков
Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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Политика западных стран в данный момент построена на рефлекторных импульсах. Такую характеристику риторике Запада дал 6 мая сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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Таким образом он оценил слова американского политолога Энн Слотер, которая в статье для Financial Times написала о том, что вступление Финляндии и Швеции приведет к остановке экономического и культурного развития всей Европы в XXI веке.

«Не думаю, что к этим разумным соображениям прислушаются в западных столицах. Сейчас политика там выстраивается на основе рефлекторных импульсов и стратегической иррациональности», — высказался политик.

6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила о том, что ее страна вместе со Швецией может в ближайшее время пополнить ряды членов Североатлантического альянса. Кроме того, она высказалась о том, что не видит возможности «продолжать отношения с Россией как прежде».

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции, которая планирует вместе с ней вступить в Североатлантический альянс. По ее мнению, в случае вхождения в блок страны станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

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