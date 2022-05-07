Прямой эфир
Сюжет:

Цены на газ в Канаде достигли рекордного максимума

0
Заправка в Канаде
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Darryl Dyck
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Цены на газ в Канаде достигли рекордно высокого уровня. Канадцы в большинстве районов страны отметили, что цены либо превышают $2 за литр, либо приближаются к этому показателю, сообщает CBC News в пятницу, 6 мая.

От газа до отказа: кто может остаться без сырья вслед за Польшей и Болгарией
И как решения российской компании скажутся на стоимости голубого топлива

По данным Gas Wizard, сайта, который отслеживает стоимость голубого топлива, она выросла по всей Канаде, цены подскочили на 4–6 центов во многих городских центрах по всей стране. В Ванкувере цена бензина достигла $2,17.

Цены на газ быстро выросли за последний год, а российская спецоперация в Донбассе, в частности, последовавшие после нее глобальные экономические изменения, усугубили эту тенденцию. Так, в мае прошлого года средняя цена на газ в Канаде составляла $1,32.

По словам консалт-директора энергетической фирмы Kalibrate в Калгари Виджая Муралидхарана, рынок сырой нефти был и до ситуации вокруг Украины весьма напряженным. Еще одним фактором, влияющим на цены на газ, является глобальный дефицит дизельного топлива.

В связи с тем, что и бензин, и дизельное топливо производятся из сырой нефти, формирующие конечную стоимость факторы находятся в непосредственной зависимости друг от друга. В противном случае производители сосредоточились бы на производстве дизельного топлива.

В пятницу, 6 мая, федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило немцев о сильном повышении цен на газ и электроэнергию в ближайшие месяцы. С начала 2022 года наблюдалась динамика сильного роста средних тарифов для населения и промышленных потребителей. Отсюда повышение оптовых цен.

Также в этот день директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисом, и санкции против России, как и ответные меры на них, будут иметь для энергетического рынка еще большие последствия.

Бироль вспомнил о большом нефтяном кризисе 1970-х годов, который принес ощутимые последствия для экономики в виде мировой инфляции.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022