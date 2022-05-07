Цены на газ в Канаде достигли рекордного максимума

Цены на газ в Канаде достигли рекордно высокого уровня. Канадцы в большинстве районов страны отметили, что цены либо превышают $2 за литр, либо приближаются к этому показателю, сообщает CBC News в пятницу, 6 мая.

По данным Gas Wizard, сайта, который отслеживает стоимость голубого топлива, она выросла по всей Канаде, цены подскочили на 4–6 центов во многих городских центрах по всей стране. В Ванкувере цена бензина достигла $2,17.

Цены на газ быстро выросли за последний год, а российская спецоперация в Донбассе, в частности, последовавшие после нее глобальные экономические изменения, усугубили эту тенденцию. Так, в мае прошлого года средняя цена на газ в Канаде составляла $1,32.

По словам консалт-директора энергетической фирмы Kalibrate в Калгари Виджая Муралидхарана, рынок сырой нефти был и до ситуации вокруг Украины весьма напряженным. Еще одним фактором, влияющим на цены на газ, является глобальный дефицит дизельного топлива.

В связи с тем, что и бензин, и дизельное топливо производятся из сырой нефти, формирующие конечную стоимость факторы находятся в непосредственной зависимости друг от друга. В противном случае производители сосредоточились бы на производстве дизельного топлива.

В пятницу, 6 мая, федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения ФРГ (BDEW) предупредило немцев о сильном повышении цен на газ и электроэнергию в ближайшие месяцы. С начала 2022 года наблюдалась динамика сильного роста средних тарифов для населения и промышленных потребителей. Отсюда повышение оптовых цен.

Также в этот день директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил, что мир впервые столкнулся с глобальным энергетическим кризисом, и санкции против России, как и ответные меры на них, будут иметь для энергетического рынка еще большие последствия.

Бироль вспомнил о большом нефтяном кризисе 1970-х годов, который принес ощутимые последствия для экономики в виде мировой инфляции.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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