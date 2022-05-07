«Известия» показали прифронтовую деревню на грани гумкатастрофы

Одна из деревень в прифронтовой зоне Харьковской области находится на грани гуманитарной катастрофы. Украинские власти отключили поселение от электричества и водоснабжения. Продукты подвозят гумконвои Вооруженных сил РФ, рассказал в субботу, 7 мая, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Все разговоры в этой очереди — о самом наболевшем. Жители жалуются: скоро совсем будет нечего есть, припасы заканчиваются, денег нет. Пенсия не приходит уже три месяца. Магазины выдают по одной буханке хлеба, и ту в кредит», — рассказал журналист.

Как только на горизонте появляются грузовики с российским флагом, жители подходят ближе к дороге. Хотят оказаться в первых рядах. Эта прифронтовая деревня — на грани гуманитарной катастрофы. Украинские власти намеренно отключили ее от электричества. Водопровода нет. Продукты, как и терпение людей, на исходе.

Это первый организованный гуманитарный конвой, который добрался до этих мест на харьковском направлении. В кузове — всё самое необходимое. Путь был долгим и непростым. Украинские националисты регулярно устраивают на дороге засады. Стреляют по гражданским и машинам с красным крестом.

Когда груз на месте, больше всего молодые мамы радуются подгузникам. В магазине их почти нет. А те, что остались, продают втридорога.

По словам местных жителей, украинская власть сбежала из поселения, фактически бросив людей умирать. Жители остались выживать сами по себе. Сортировать гуманитарный груз и передавать его нуждающимся помогают российские военные.

Одна из женщин в очереди переехала сюда из Изюма. Бросила всё, так как жить там стало невыносимо. Вооруженные силы Украины (ВСУ) никак не оставят город в покое. Под их прицелом чаще всего оказываются именно мирные жители, рассказала она.

Следующая остановка гумконвоя — соседнее село, но и там ситуация не лучше. Жители тоже без продуктов и медпомощи.

Российские военные в ближайшее время планируют наладить поставки лекарств. А пока заходят в каждый дом и в каждый двор. Местные откровенно рассказывают им о своих проблемах. Многие не могут сдержать слез.

6 мая Министерство обороны РФ рассказало, как военные Украины собирали жителей Харьковской области под угрозой расправы, чтобы использовать их в качестве живого щита во время выдвижения в сторону российских войск. Боевики в результате точечного огневого поражения были уничтожены или обращены в бегство, при этом мирные жители не пострадали.

В конце апреля корреспондент «Известий» показал, как военные помогают жителям освобожденного российскими войсками села в Харьковской области в получении лекарств. Село постепенно возвращается к мирной жизни. Представители власти бросили населенный пункт, оставив жителей один на один с проблемами.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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