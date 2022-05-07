Байден сообщил о предоставлении дополнительной военной помощи Киеву

Белый дом предоставит Украине дополнительную военную помощь. Соответствующее заявление появилось на сайте американской администрации 6 мая.

«Я объявляю об очередном пакете помощи в сфере безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование», — приводит слова президента США Джо Байдена его пресс-служба.

При этом Байден также отметил, что объем предоставленных ему ранее на поддержку Киева средств подходит к концу, поэтому он намерен обратиться к конгрессу для утверждения новой суммы.

«Моя администрация почти исчерпала финансирование, которое может быть использовано для отправки помощи… Украине. Чтобы Украина преуспела… ее международные партнеры, включая США, должны продолжать демонстрировать наше единство и нашу решимость обеспечить непрерывный поток оружия и боеприпасов на Украину. Конгресс должен быстро предоставить запрошенное финансирование для усиления Украины на поле боя и за столом переговоров», — сказано в заявлении.

6 мая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что Байден подпишет 9 мая принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. В тот же день Reuters сообщила о намерении Байдена утвердить новый пакет военной помощи Киеву в размере $100 млн. По словам источников издания, он будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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