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Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 7 мая

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Москвичи в центре столицы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, и до 19 градусов тепла ожидают жителей столицы в субботу, 7 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха составит от 17 до 19 градусов выше нуля, ночью — до +8 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют в районе 14–19 градусов тепла в дневное время суток, и до +5 градусов — в ночное.

Ожидается ветер южного и юго-западного направлений со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Накануне, 6 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о прохладной и ветреной погоде в День Победы 9 мая. По словам эксперта, перед праздником температура воздух поднимется до 17-19 градусов.

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