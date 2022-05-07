Синоптики поделились прогнозом погоды в Москве и области на 7 мая

Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, и до 19 градусов тепла ожидают жителей столицы в субботу, 7 мая. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 17 до 19 градусов выше нуля, ночью — до +8 градусов.

На территории Московской области синоптики прогнозируют в районе 14–19 градусов тепла в дневное время суток, и до +5 градусов — в ночное.

Ожидается ветер южного и юго-западного направлений со скоростью 5–10 м/с и порывами до 15м/с.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Накануне, 6 мая, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей столицы о прохладной и ветреной погоде в День Победы 9 мая. По словам эксперта, перед праздником температура воздух поднимется до 17-19 градусов.