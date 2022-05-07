Скворцова заявила об эффективности вакцины «Конвасэл» против «стелс-Омикрона»

Новая вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл» одинаково эффективна против всех штаммов коронавируса, сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова 6 мая.

«Можно ожидать практически одинаковый иммунный ответ при встрече вакцинированного «Конвасэл» человека со всеми штаммами вируса SARS-CoV-2, в том числе которые сейчас активно развиваются. Это «Омикрон» и подвариант «Омикрона» BA.2 — «стелс-Омикрон», — сказала она в интервью ТАСС.

Вакцина от коронавируса «Конвасэл» зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта. Ранее Вероника Скворцова сообщала, что препарат хорошо переносится и не вызывает аллергии, а также подходит для ревакцинации после прививки вакцинами «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА России 5 апреля запустил промышленное производство препарата.

Ранее, 6 мая, ученые рассказали «Известиям», что три новых геноварианта «Омикрона», на которые из-за повышенной заразности уже обратила внимание Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), могут стать причиной нового подъема заболеваемости COVID-19. Речь идет о линиях коронавируса BA.4, BA.5 (новые южноафриканские «Омикроны») и BA.2.12.1 (нью-йоркский вариант).

5 мая во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что по истечении двух последних лет (2020-го и 2021-го) избыточная смертность от COVID-19 в мире составила приблизительно 14,9 млн человек. «Избыточная смертность» — это разница между числом смертей, зарегистрированных в мире за последние два года, и числом летальных исходов, которое «можно было бы ожидать при отсутствии пандемии».

1 мая Роспотребнадзор назвал «стелс-Омикрон» самым заразным штаммом коронавируса за всю пандемию. На данный момент больше всего случаев «стелс-Омикрона» было выявлено в ЮАР.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано шесть вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и вакцина для подростков «Спутник М».

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