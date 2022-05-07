Минпромторг утвердил список из 96 видов товаров для параллельного импорта в Россию
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- Минпромторг утвердил список из 96 видов товаров для параллельного импорта в Россию
Российское Министерство промышленности и торговли 6 мая утвердило список товаров, разрешенных для параллельного импорта в Россию. Документ, подтверждающий это, появился на официальном интернет-портале правовой информации.
В опубликованном списке содержится 96 пунктов. Параллельный импорт теперь разрешен, в частности, для мебели, деталей и комплектующих, электроники, косметики, одежды, металлов
В документе указывается, что при ввозе товаров из списка не будут действовать положения Гражданского кодекса РФ, запрещающие ввоз товаров в Россию без разрешения правообладателей.
5 мая Минсельхоз выступил против параллельного импорта продуктов питания, отметив, что не будет добавлять конкретные наименования в список товаров для такого ввоза.
11 апреля «Известиям» заявляли в Минпромторге, что планируют легализовать параллельный импорт только для тех марок, которые заявили о прекращении или приостановке своей деятельности в РФ. Такой принцип действует и в некоторых других странах, например в Японии, добавили в ведомстве.
Такие решения бренды приняли в том числе в связи с новыми санкциями стран Запада, последовавшими в ответ на проводимую Россией операцию по защите Донбасса, о начале которой стало известно 24 февраля. Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.
30 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает ввозить в Россию востребованные оригинальные товары заграничного производства без согласия правообладателей.
8 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности для обеспечения безопасности страны. Согласно документу, до конца 2022 года требуется запретить вывоз продукции и сырья, перечень которых установит правительство. При этом запрет не коснется случаев, когда вывоз и ввоз производится гражданами для личных нужд.