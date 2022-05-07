Число погибших из-за взрыва в кубинском отеле возросло до девяти

Число жертв взрыва в отеле Saratoga в Гаване возросло до девяти, 40 человек ранены. Об этом президент Кубы Мигель Диас-Канель сообщил в пятницу, 6 мая, на своей странице в Twitter

«На данный момент известно о девяти погибших и 40 раненых. Наши глубочайшие соболезнования и искреннее содействие семьям и друзьям погибших», — написал кубинский лидер.

Власти государства исключили версию о теракте. В качестве основной причины произошедшего рассматривается несчастный случай. По одной из версий, инцидент произошел при перекачке сжиженного газа из цистерны.

Взрыв в гостинице Saratoga, расположенной напротив гаванского Капитолия, прогремел утром 6 мая. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что здание сильно повреждено, несколько этажей обвалилось, на двух этажах полностью обрушены стены.

Отель Saratoga был построен в 1880 году по заказу испанского купца. В 1935-м он считался одним из лучших отелей столицы Кубы. В 2005 году отель был реконструирован. В нем располагалось 96 номеров, три бара, два ресторана, бассейн и бизнес-центр.