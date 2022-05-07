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WSJ сообщила о прекращении работы китайских IT-компаний в России из-за санкций США

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Часть китайских компаний, среди которых Xiaomi и Lenovo, под давлением антироссийских санкций и западных поставщиков приостанавливают ввоз своей продукции в Россию. Об этом со ссылкой на источники 6 мая сообщило издание The Wall Street Journal (WSJ).

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«Некоторые крупные компании без официальных объявлений сворачивают поставки в Россию, где китайские техкомпании лидируют на рынке многих товаров», — рассказывается в статье.

Собеседники WSJ отметили, что из-за этой ситуации Lenovo и Xiaomi фактически прекратили поставки своих девайсов в Россию, при этом определенный запас товаров этих производителей по-прежнему доступен.

Некоторые китайские компании официально объявляют, что уходят с российского рынка. Так поступил в конце апреля китайский производитель дронов DJI, заявив о временной приостановке своей деятельности в России и на Украине.

Ранее, 9 марта, газета The New York Times сообщила о том, что США пригрозили санкциями против китайских компаний в случае пренебрежения введенными против РФ экономическими ограничениями.

Отмечалось, что министр торговли Соединенных Штатов Джина Раймондо выпустила строгое предупреждение, заявив, что США отрежут эти компании от американского оборудования и программного обеспечения, которое им необходимо для производства продукции.

Также указывалось, что Вашингтон может «фактически закрыть» китайские компании, если те проигнорируют американские санкции, ограничивающие поставки в РФ микрочипов и других технологий.

За день до этого представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что если Китай не будет соблюдать антироссийские санкции, то навлечет на себя ответные шаги США. Псаки отметила, что в настоящее время Китай соблюдает санкционный режим.

28 февраля Китай отказался поддержать новые санкции против РФ. Уточнялось, что КНР выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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