Генпрокурор РФ возложил цветы к памятнику воинам-красноармейцам

Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, павшим в годы Великой Отечественной войны на рубеже деревень Падиково и Аносино, о чем стало известно в субботу, 7 мая.

«Дорогие наши ветераны! Уважаемые коллеги! Год назад мне выпала честь открыть этот памятник воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии, которые обороняли Москву в декабре 1941 года. Сегодня в преддверии 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы по традиции чествуем наших героев. Данный мемориал — воплощение знаменитого девиза «Никто не забыт, ничто не забыто». В 2022 году мы празднуем Великую Победу в особых условиях. Как и в годы Великой Отечественной войны, мы свято верим в то, что наше дело правое. Сейчас как никогда актуально напомнить, что мы никому не позволим сломить Россию, переписать историю наших героических предков», – сказал Краснов.

Он подчеркнул, что работники прокуратуры будут стоять на страже непреходящих ценностей, завещанных доблестными победителями.

Монумент располагается на территории ФГБУ «Санаторий работников органов прокуратуры Российской Федерации «Истра» в деревне Аносино Московской области. Год назад генпрокурор принял участие в церемонии открытия монумента, закладной камень которого был установлен в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Монумент воинам-красноармейцам 108-й стрелковой дивизии установлен в честь событий 1941 года, когда силами дивизии под командованием генерал-майора Ивана Ивановича Биричева было остановлено наступление фашистов на Москву и началось контрнаступление Советской Армии на Запад.

В подмосковном Реутово сотрудники Росгвардии 27 апреля запустили акцию «Вахта памяти. Сыны Великой Победы». Возложив цветы к мемориалу Славы, они начали подготовку к 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Сотрудники Росгвардии проводят данную акцию ежегодно и вспоминают всех, кто в Великую Отечественную защищал страну и сегодня исполняет свой долг.