Ребенок и взрослый пострадали в ДТП с пятью авто в Москве
Пять автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы в субботу, 7 мая, из-за чего пострадали взрослый и ребенок.
«Пять автомобилей столкнулись на Нижегородской транзитной эстакаде. В результате пострадали два человека», — сообщили ТАСС в экстренных службах города.
Источник уточнил, что одним из пострадавших в аварии стала несовершеннолетняя девочка. В районе ДТП движение транспорта затруднено. Причины происшествия выясняются.
Ранее, вечером 2 мая, восемь автомобилей столкнулись на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с Волоколамским шоссе. Пострадали три человека, в том числе две женщины и девочка 11 лет.