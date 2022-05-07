С завода «Азовсталь» в Мариуполе 6 мая вызволили 50 мирных граждан, среди них 11 детей

Министерство обороны РФ сообщило о том, что 6 мая 50 человек, в том числе 11 детей, были эвакуированы с завода «Азовсталь» в Мариуполе.

«Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста для доставки в избранные места временного размещения», — рассказало ведомство.

6 мая эвакуированные с «Азовстали» граждане рассказали о препятствиях при попытках уйти с территории завода. Боевики мешали эвакуации гражданских, обосновывая это якобы угрозой их безопасности.

4 мая межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию заявил, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целями спецоперации также являются демилитаризация и денацификация Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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