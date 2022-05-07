Citibank открыл счета генеральному консульству России в Нью-Йорке

Citibank согласился открыть счета для генерального консульства России в Соединенных Штатах Америки, сообщил 6 мая исполняющий обязанности генерального консула Вячеслав Славкин.

«На этой неделе с нами связались из Citibank, подтвердили открытие счета. Сейчас мы восстанавливаем чеки. Формально банк нам открыл счет. Мы проверили, он действительно работает», — сказал он в беседе с ТАСС.

24 апреля генконсульство России в США сообщило о том, что Bank of America отказался исполнять свои обязательства по банковским услугам и заблокировал расположенные на счетах консульства средства. Всё это, по словам Славкина, вынудило российских дипломатов перейти на режим жесточайшей экономии: им приходится использовать консульские сборы для поддержания дальнейшей деятельности.

В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти заблокировали работу посольства России в Вашингтоне.

18 апреля Антонов заявил, что Россия и США больше не являются партнерами. Он отметил, что, когда приехал в Вашингтон, его задача состояла в улучшении отношений, теперь же она заключается в попытке их стабилизировать.

16 апреля Антонов заявил, что США пытаются угрозами подключить Латинскую Америку к антироссийским санкциям. По словам дипломата, США хотят запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании.

Страны Запада продолжают вводить новые санкции в ответ на проведение Россией специальной операции по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля.

Это решение последовало на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к России. 21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указ о признании независимости республик.

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