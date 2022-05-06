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Байден объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине

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Военная помощь Украине
Фото: TASS/Zuma
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Президент США Джо Байден объявил о новых поставках военной помощи Украине, в составе которой артиллерийские боеприпасы, радары и оборудование, о чем стало известно в пятницу, 6 мая.

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«Я объявляю об очередном пакете помощи в области безопасности, который предоставит Украине дополнительные артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование», — сказано в заявлении американского лидера, которое распространил Белый дом.

Байден в очередной раз подчеркнул исторический вклад США в поддержку обороны Украины. Он сообщил, что оружие и оборудование, разрешенные конгрессом, уходят на передовые украинские позиции.

Ранее в этот день три источника Reuters сообщали, что американский президент утвердит новый пакет военной помощи Украине в размере не менее $100 млн. По их словам, последний пакет будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

5 мая глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Америка дополнительно предоставила Украине гуманитарную помощь в объеме $387 млн и будет и дальше поддерживать страну гуманитарными грузами.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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