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В Британии отметили устойчивость российской экономики перед санкциями Запада

The Economist указал на устойчивость экономики России перед санкциями Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Экономика России, несмотря на введенные странами Запада санкции, оказалась «на удивлении устойчива». Такая характеристика содержится в статье британского журнала The Economist от 7 мая.

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Как уточняется, достичь подобного экономического эффекта позволили контроль за движением капитала вкупе с высокими процентными ставками рубля, то есть сохранение ценности национальной валюты.

Также снижение Центробанком ключевой ставки с 17% до 14% характеризуется свидетельством спада «финансовой паники», начавшейся в феврале. Согласно статистике по потреблению электроэнергии, оно показало незначительное снижение.

Журнал приводит статистику Центра исследований энергетики и чистого воздуха, аналитического центра в Финляндии, которая показывает, что с конца февраля текущего года Россия экспортировала ископаемого топлива на сумму не менее $65 млрд по трубопроводам. В первом квартале 2022 года доходы правительства от углеводородов выросли более чем на 80% в годовом исчислении.

«4 мая Европейская комиссия предложила ввести запрет на импорт всей российской нефти, который вступит в полную силу к концу года. До тех пор ожидайте, что российская экономика продолжит двигаться вперед», — резюмировало издание.

27 апреля партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов сказал «Известиям», что в долгосрочной перспективе, если РФ со временем удастся реализовать программу импортозамещения и снизить зависимость от экспорта на Запад, например, переориентировав свои товарные потоки в страны Азии, это будет способствовать восстановлению экономики и ее росту в будущем.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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