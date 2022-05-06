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Мейвезер и Мур устроят бой на крыше небоскреба в Дубае

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Вертолетная площадка
Фото: РЕН ТВ
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Боксеры Флойд Мейвезер и Дон Мур устроят поединок на вертолетной площадке одного из самых высоких небоскребов Дубая Бурдж-аль-Араб, который телеканал РЕН ТВ будет транслировать 14 мая.

Боксерский поединок высокого класса, который состоится в Дубае, прокомментировал соперник Мейвезера Дон Мур. Он уверен в том, что у него есть шанс на победу над не знающим поражений Мейвезером, так как у него был тот же тренер — дядя Мейвезера Роджер.

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«Наш набор навыков таков, что нас обоих тренировал Роджер Мейвезер, у нас есть некоторые сходства. Я всегда восхищался Флойдом, Рой Джонсом и всеми великими. Это как сын, следующий за отцом, но рано или поздно придется идти своей дорогой. Так что я его сильно уважаю. Но наш набор навыков будет очень конкурентоспособным», — отметил Дон Мур.

Флойд Мейвезер с энтузиазмом ждет поединка с Муром.

«Демонстрировать собственный талант — это очень круто. Дон — непобедимый боец, как и я. У него не так много боев, но он сложный соперник. И на это есть причина — он непобедим, потому что он умеет драться. 14 мая мы хотим доставить людям удовольствие», — сказал боксер.

Флойд Мейвезер известен тем, что за свою карьеру он провел 50 боксерских поединков и при этом не проиграл ни одного из них. Его соперниками до Мура были, в частности, Мэнни Пакьяо, Оскар Де Ла Хойя и Сауль Альварес. Дон Мур провел 19 боксерских поединков, из которых выиграл в 18.

6 мая профессиональный боксер Максим Бабанин рассказал о вероятной тактике, которую Мейвезер будет использовать во время состязания. По его мнению, Мейвезер может позволить сопернику «пойти на себя».

Тем же днем российский боксер Григорий Дрозд призвал не пропустить поединок Мейвезера против Мура. Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

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