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Боксер спрогнозировал тактику Мейвезера в бою против Мура

Бабанин рассказал, какую тактику выберет Мейвезер в бою против Мура
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Armando Arorizo
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Профессиональный боксер Максим Бабанин 6 мая рассказал «Известиям» про свои ожидания от предстоящего турнира Global Titans в Дубае, который состоится 14-го числа.

Поединки будут проводиться на вертолетной площадке небоскреба «Бурдж-эль-Араб» Джумейра в Объединенных Арабских Эмиратах.

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«Для нас Мейвезер — это очень сильный боксер, он идет без поражений. У него счет 50:0. Я думаю, что, с кем бы он сейчас ни боксировал, он любой бой выиграет. Понятно, что это выставочный бой. Я думаю, что он грамотно подбирает всегда своих соперников», — отметил Бабанин.

Спортсмен также поделился мыслями о том, какую тактику Мейвезер может выбрать в бою против Дона Мура по прозвищу Опасный.

«Я думаю, что Флойд выберет тактику — даст пойти на себя, по встречной форме. Мур, может быть, пойдет вперед», — отметил боксер.

По поводу соглавного боя Андерсона Силвы и Бруно Мачадо Максим Бабанин высказался менее определенно, сказав, что в этой паре шансы «50 на 50», так как Силва очень часто допускает ошибки, несмотря на свою опытность.

Ранее 6 мая российский боксер Григорий Дрозд призвал не пропустить поединок Мейвезера против Мура. Global Titans в Дубае — это первое из серии специальных мероприятий по боксу и ММА, которые пройдут в знаковых местах на четырех континентах планеты.

12 декабря непобедимый Флойд Мейвезер провел в Москве мастер-классы, открыв в России свои фитнес-клубы. Подобные спортивные залы до этого были только в США.

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