Мэр Праги Зденек Гржиб выступил с инициативой о лишении статуса почетного гражданина города советского маршала Ивана Конева, который был удостоен этого звания в 1945 году за то, что войска под его командованием освободили Прагу от нацистов. Об этом 6 мая сообщило издание Idnes.

«Почетным гражданином Праги маршал Конев стал 6 июня 1945 года. Акт о предоставлении почетного гражданства должен рассматриваться в историческом контексте и с учетом дальнейшего исторического развития Чехословакии, которое с идеологической точки зрения допускало единую интерпретацию событий, а некоторые факты (тогдашним коммунистическим режимом) замалчивались, скрывались», — говорится в документе, который Гржиб подготовил для обсуждения его предложения на заседании руководства мэрии.

В обоснование своего предложения мэр Праги напомнил о том, что советские войска под командованием маршала Конева подавили венгерское восстание 1956 года. В 1962 году Конев занимал должность главкома Группы советских войск в Германии. В то время была возведена Берлинская стена, разделившая город надвое.

Ранее, 17 апреля, в Харькове украинские националисты демонтировали памятник советскому полководцу Георгию Жукову.

До этого, 8 апреля, стало известно, что вандалы осквернили мемориал советским воинам-освободителям в Трептов-парке в Берлине. Его облили красной краской, оставив антироссийские лозунги. Посол РФ в Германии потребовал усилить охрану и исключить впредь подобного рода инциденты.

16 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с осквернением военно-мемориального комплекса «Славин» в Словакии на месте захоронения советских солдат. Отмечалось, что памятник облили синей и желтой краской.

Новая волна переименований улиц, сноса и осквернений памятников на Украине и в некоторых других странах Европы началась на фоне проводимой Москвой с 24 февраля специальной операции по защите Донбасса. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства Донецкой и Луганской народных республик к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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