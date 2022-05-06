Российские ученые объяснили последствия волн экстремального тепла в мире

Ученые Бристольского университета определили самые экстремальные волны тепла, когда-либо зарегистрированные в мире, некоторые из них остались незамеченными еще 10 лет назад. Исследователи в пятницу, 6 мая, проанализировали их открытие и объяснили «Известиям», как это могло произойти и чем грозит в будущем.

«Волны тепла — опасное погодное явление, когда температура значительно превышает норму в течение трех–пяти и более дней подряд. Тепловые волны могут длиться неделями, как это было в Москве летом 2010 года, когда тепловая волна продлилась 56 дней. Такие повышения температуры чрезвычайно негативно сказываются на состоянии здоровья и могут приводить к гибели десятков тысяч людей. Также важными последствиями тепловых волн являются снижение производительности труда, повышение пожарной опасности, резкое снижение урожайности (тепловая волна часто сопровождается засухой) и т.д.», — рассказал о явлении экстремальных волн тепла член-корреспондент РАН, заведующий научно-исследовательской лабораторией глобальных проблем энергетики НИУ «МЭИ» Владимир Клименко.

Он подчеркнул, что понятие «тепловая волна» четко не определено, что порождает некоторый субъективизм в трактовке наблюдаемых погодных явлений. Кроме того, неоднозначно утверждение о силе тепловой волны, так как в значительной степени это зависит от географического положения места, где ее зафиксировали.

По словам Клименко, есть общее правило: чем дальше от экватора, тем большее отклонение температуры требуется, чтобы признать волну заслуживающей внимания. Чтобы надежно зафиксировать возникновение тепловой волны, необходима развитая сеть наблюдений, которая существует только в развитых странах, и то не везде.

«Исключительно сильная волна была зафиксирована в Канаде в прошлом году, но была пропущена ранее в Бразилии, Перу, Малайзии и в той же Канаде в 1969 году. В обсуждаемом исследовании эти волны были, по сути, реконструированы с помощью климатической модели и вновь созданного мощного инструмента (реанализа), позволяющего «зашивать» пробелы в прошлых измерениях», — добавил специалист.

Проведенное бристольскими специалистами исследование посвящено чрезвычайно сильным и редким тепловым волнам, когда аномалии температуры превышали четыре стандартных отклонения (в зависимости от географической локации это от 20 градусов Цельсия в экваториальной области до 130 градусов Цельсия на западе Канады или Аляске. По мере дальнейшего потепления частота таких редких событий будет существенно возрастать и то, что случалось один раз за всю историю наблюдений (как достижение температуры в 49 градусов Цельсия в Канаде в прошлом году), будет происходить раз в шесть лет, уверяют ученые из Бристоля.

Прислушаться к ним следует уже потому, какие последствия таятся в экстремально повышенных температурах для человека, считает эксперт общественного совета при Министерстве природных ресурсов, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк.

«Такую жару плохо переносят люди и животные, поэтому будет больше инфарктов, инсультов и прочих проблем, связанных с кровеносной системой. При такой жаре хорошо размножаются микробы. Везде, где пьют неочищенную воду, могут быть вспышки инфекционных болезней. При такой температуре хорошо размножаются водоросли, выделяющие токсины. Люди начинают больше пользоваться кондиционерами, и резко возрастает потребление электричества. А так как меньше воды в реках, снижается выработка ГЭС. Меньше ветра — меньше энергии от ветряков. Также уменьшается КПД тепловых и атомных электростанций», — рассказал он.

Шкрадюк добавил: всё это может привести к дефициту электричества и массовым отключениям электроэнергии, а также возможной засухе и гибели посевов. Он отметил, что сжигание угля, нефти и газа неизбежно приводит к изменениям климата, которое проявляется неравномерно, в том числе экстремальной жарой или холодом, как это было зимой в разных частях света. Усиление последствий этих изменений происходит с каждым годом, подчеркнул эксперт.

Об открытии ученых Бристольского университета стало известно 4 мая в публикации журнала Science Advances. Помимо экстремальной волны тепла летом 2021 года, когда в Британской Колумбии (провинция Канады) была выявлена рекордно высокая температура — 49,6 градуса, специалисты выявили пять других волн тепла по всему миру, которые были еще более серьезными. Хотя эти волны вызвали не такие высокие локальные температуры, это не говорит об их меньшем воздействии.

В марте ученые из Национального центра данных по снегу и льду США сообщили, что на полюсах Земли одновременно наблюдается аномальное потепление. По мнению специалистов, данное явление чрезвычайно необычно. Ведь на фоне потепления в Антарктиде, где начинается осенний период, рост температур отмечается и в Арктике. В частности, на Северном полюсе воздух прогревался на 30 градусов выше нормы.