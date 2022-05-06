Мирная жительница погибла в Снигиревке из-за обстрела со стороны Украины

Украинские военные обстреляли центр города Снигиревка в Николаевской области, когда бойцы Росгвардии разгружали партию гуманитарной помощи. Об этом 6 мая сообщил военный корреспондент «Известий» Иван Литомин.

По словам журналиста, огонь был открыт по жилым кварталам. В результате инцидента погибла 61-летняя местная жительница. Она получила смертельное ранение прямо во дворе своего дома.

Литомин добавил, что спустя несколько часов жилые кварталы вновь были обстреляны со стороны Украины — из реактивной системы залпового огня «Град».

Накануне сообщалось, что женщина погибла в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Ясиноватая.

4 мая в Донецке под обстрел со стороны Украины попала маршрутка, в результате пострадали семь мирных граждан. Отмечалось, что были зафиксированы прилеты шести 122-милллиметровых снарядов в микрорайоне Семашко.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик. Ряд стран, несогласных с ее проведением, начали вводить новые антироссийские санкции.

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