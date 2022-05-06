Минобороны РФ сообщило об эвакуации 50 мирных жителей с «Азовстали»

С территории завода «Азовсталь» в Мариуполе 6 мая эвакуировано 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Спасены 50 мирных жителей, в том числе 11 детей. Все вызволенные гражданские лица переданы представителям Организации Объединенных Наций и Международного Комитета Красного Креста для доставки

в избранные места временного размещения», — сказано в сообщении.

По данным корреспондента «Известий», 6 мая с «Азовстали» эвакуирован 51 человек.

Ранее в этот день вышедшие с предприятия граждане рассказали, что им не давали покинуть территорию завода. Препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

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