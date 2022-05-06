Байден 9 мая утвердит поставки Украине вооружений по ленд-лизу

Американский президент Джо Байден 9 мая подпишет принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Об этом 6 мая сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«В понедельник президент подпишет закон «О ленд-лизе для защиты демократии на Украине», — сказала она на брифинге.

Согласно документу, Байден в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, <…> чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран».

Президент США должен будет создать «ускоренные механизмы поставок» вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Ранее в этот день агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщило, что Байден утвердит в ближайшие дни новый пакет военной помощи Украине в размере не менее $100 млн.

5 мая руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил о намерении государства сохранять возможность беспрепятственно поставлять оружие Украине. Он также рассказал, что Вашингтон дополнительно предоставил Киеву гуманитарную помощь в объеме $387 млн.

28 апреля Байден подписал запрос конгрессу США о выделении $33 млрд на дополнительную военную помощь Украине и призвал как можно скорее его одобрить. Отмечалось, что пакет помощи Киеву, который запросит Байден, будет включать более $20 млрд военной помощи, $8,5 млрд экономической и $3 млрд гуманитарной.

Тогда же официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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