Юрист проанализировал реакцию России на введенные санкции

Юрист, медиатор Юрий Капштык 6 мая прокомментировал «Известиям» статью британского журнала The Economist о том, как РФ справляется с введенными против нее санкциями.

Так, по словам эксперта, присутствие многих западных компаний на российском рынке «сдерживало» российский малый и средний бизнес, который «не мог в полной мере развернуть свои мощности, крылья и показать свои способности».

«Когда ниши освободились, они фактически дали дорогу на импортозамещение и на те товары, которые могут достаточно успешно конкурировать. Да, не все отрасли были к этому готовы, но тем не менее ситуация очень быстро стабилизировалась, очень быстро приняты меры, в том числе при поддержке правительства, нужные специалисты начали работать в направлении выравнивания и стабилизации ситуации», — отметил Капштык.

Он также заявил, что западные страны недооценивали российский народ еще со времен холодной войны. По мнению юриста, сейчас в условиях санкций россияне смогли показать силу воли и харизму. И ограничительные меры не дали того эффекта, на который рассчитывал Запад.

«Нас воспринимали как людей не совсем современных, недоразвитых и так далее. При этом не понимали дисбаланса, который показывал, что мы в состоянии производить лучшее в мире оружие, имеем спортивные результаты мирового уровня и по большинству направлений являемся лидерами. <…> А сейчас в ситуации, когда нас санкциями пытались заставить идти на поклон и соглашаться, и, увидев, что у нас сила воли, своя харизма, свой менталитет, они растерялись», — пояснил собеседник издания.

Капштык также предположил, что Россия восприняла санкции не как испытание, а скорее как квест.

«Если посчитать все вместе взятые санкции начиная с 2014 года, нет ни одного фактически положительного результата от этих санкций. Всё равно находятся методы решения, всё равно всё продолжает развиваться. Ну и плюс ко всему, да, отчасти, это оказалось некоторым квестом для нас. Мы восприняли всё это не только с точки зрения серьезности ситуации, но и как квест, который нужно преодолеть и показать, что мы победители. Мы идем этой дорогой и, главное, будем идти этой дорогой», — заключил эксперт.

27 апреля партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов сказал «Известиям», что в долгосрочной перспективе, если РФ со временем удастся реализовать программу импортозамещения и снизить зависимость от экспорта на Запад, например, переориентировав свои товарные потоки в страны Азии, это будет способствовать восстановлению экономики и ее росту в будущем.

Санкции против России были введены рядом стран после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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