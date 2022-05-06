МИД Эстонии вызвал посла России из-за критики главы министерства

МИД Эстонии 6 мая вызвал посла России Владимира Липаева, чтобы выразить недовольство по поводу заявления диппредставительства в социальных сетях, которое критикует главу министерства Эву-Марию Лийметс. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщила пресс-служба ведомства.

«Заявление российского посольства было плохо сформулированной и оскорбительной пропагандой. В заявлении и в посте в социальных сетях были представлены не относящиеся друг к другу темы и не было адекватной аргументации, что говорит о намерении совершить нападки на министра иностранных дел Эстонии», — заявил вице-канцлер эстонского МИДа Мярт Вольмер, который провел встречу с Липаевым.

Вольмер добавил, что согласно глобальному индексу свободы прессы Эстония находится в лидерах и занимает четвертое место в рейтинге. По его словам, страны, которые находятся в конце таблицы, могли бы многому научиться у республики, в частности, как обеспечить свободу прессы и демократическое развитие в стране.

Днем ранее посольство РФ в Эстонии выступило с заявлением, где раскритиковало ситуацию со свободой СМИ в стране. В публикации отмечалось, что с февраля в Эстонии введен запрет на трансляцию более 20 российских телеканалов, а также заблокированы около семи сайтов.

«На это откликнулась министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс, которая поспешила заявить, что «Эстония взяла на себя ведущую роль в защите свободы медиа в мире». Не забыла при этом обвинить Россию в «сокрытии и искажении правды» при освещении событий на Украине», — заявили в посольстве.

В заявлении также указали на то, что газету «Комсомольская права в Северной Европе» убрали с медиарынка в связи с коммерческим бойкотом. Другим примером проявления ограничений свободы слова в Эстонии стало сфабрикованное, по мнению посольства, уголовное дело в отношении главного редактора эстонского русскоязычного издания «Спутник Медиа» Елены Черышевой, которую подозревают «в преступлении против мира и нарушении международных санкций».

«В результате этих актов политической цензуры более 400 тыс. жителей Эстонии (около 1/3 населения) были лишены доступа к объективной и правдивой информации о происходящих в мире событиях», — говорится в сообщении.

В тот же день Эва-Мария Лийметс заявила, что Евросоюзу следует расширить ограничительные меры в отношении России и начать подготовку седьмого санкционного пакета. Политик оценила введение антироссийских ограничительных мер со стороны ЕС как проявление единства европейского объединения и призвала к дальнейшему поддержанию данной политической тенденции.

Западные страны продолжают ужесточать антироссийские санкции на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, которая началась 24 февраля. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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