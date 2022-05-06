Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Астраханской области
В Красноярском районе Астраханской области в результате пожара погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Трагедия произошла 5 мая на улице Гагарина в селе Новоурусовка. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что в частном жилом доме огнем объяты кровля, внутренняя отделка и вещи.
В результате погиб 67-летний мужчина. Общая площадь возгорания составила 81 кв. м, пишет «Астрахань-24».
Предварительной причиной пожара эксперты называют нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электросетей. Обстоятельства устанавливаются.
В ночь на 6 мая крупный пожар произошел в Тобольске Тюменской области. В результате серьезно пострадал мужчина 1957 года рождения, также сгорели два дома и хозпостройки.