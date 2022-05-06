Многоквартирный дом на улице Ленина в Ижевске расселят до конца года

В Ижевске (Удмуртия) до конца 2022 года планируют расселить многоквартирный дом на улице Ленина. После этого здание снесут, сообщает 6 мая Udm-info.ru.

По данным издания, речь идет о доме № 9. Его жильцам должны предоставить новые квартиры или выплатить денежную компенсацию. Здание признано аварийным и включено в адресную программу по переселению граждан.

Исходя из документации программы, в 2022 году объем ее финансирования в Удмуртии составит свыше 465 млн рублей. Из них около 448 млн рублей направит Фонд содействия реформированию ЖКХ. На региональном уровне выделено 13 млн рублей, на муниципальном — 2,6 млн рублей.