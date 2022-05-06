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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27

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Фото: РИА Новости
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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-27 на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков 6 мая.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Платоновка Луганской Народной Республики. Кроме того, уничтожены: семь украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Липцы Харьковской области, Сладкое, Землянка Донецкой Народной Республики, Третьяковка, Варваровка Луганской Народной Республики и в районе острова Змеиный», — заявил он.

Спецоперация в Донбассе 6 мая. Текстовая трансляция
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Кроме того, перехвачены два реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч» в районе города Изюм.

Конашенков также отметил, что ракетными войсками и артиллерией в течение дня были поражены 22 пункта управления, 207 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также три склада боеприпасов.

Ранее в этот день сообщалось, что российские средства ПВО сбили за сутки два украинских самолета — Су-25 и МиГ-29, а также 13 беспилотников. Средства БПЛА были сбиты в Харьковской и Херсонской областях.

5 мая в Минобороны рассказали, что российские ПВО сбили три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ): Су-24, Су-27 и Су-25, а также 14 беспилотников.

В тот же день сообщалось, что оперативно-тактическая и армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в течение дня поразила 45 военных объектов Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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