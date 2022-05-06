Четыре человека погибли в результате взрыва в отеле в Гаване

Четыре человека погибли в результате взрыва в отеле Saratoga, расположенном напротив гаванского Капитолия. Об этом в пятницу, 6 мая, сообщает администрация президента Кубы.

Отмечается, что еще 13 человек пропали без вести.

«По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа», — говорится в сообщении администрации на странице в Twitter.

Также в администрации отметили, что президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес прибыл на место взрыва.

Взрыв в отеле прогремел утром 6 мая. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация. Как сообщила генеральный консул России на Кубе Нана Мгеладзе, в настоящий момент данных о пострадавших гражданах РФ нет, дипмиссия следит за развитием ситуации.

На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, что здание сильно повреждено, несколько этажей обвалилось, на двух этажах полностью обрушены стены.

Отель Saratoga был построен в 1880 году по заказу испанского купца. В 1935-м он считался одним из лучших отелей столицы Кубы. В 2005 году отель был реконструирован. В нем располагалось 96 номеров, три бара, два ресторана, бассейн и бизнес-центр.