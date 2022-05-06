Новый туристический кластер «Приазовье» создадут в Таганроге

В Таганроге (Ростовская область) должны разработать документацию для создания туристического кластера «Приазовье». Соответствующее поручение городской администрации дал замгубернатора Александр Скрябин.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в ходе реализации проекта будут созданы новые объекты туристического назначения и проведено благоустройство Таганрога. Также «Приазовье» обеспечит горожан дополнительными рабочими местами, пишет RostovGazeta.

В частности, запланировано комплексное развитие прибрежной территории Таганрогского залива Азовского моря. На участке площадью 270 тыс. кв. м возведут конгресс-центр и различные кафе, обустроят общественные пространства и туристические объекты.

Теперь городской администрации предстоит проработать градостроительную документацию и сверить ее с мастер-планом, который лег в основу благоустройства Пушкинской набережной. Замгубернатора поручил в ближайшее время подготовить дорожную карту с учетом всех замечаний и предложений, озвученных в ходе обсуждений.