Вышедшие с «Азовстали» граждане заявили о препятствовании эвакуации

Мирные граждане, которых ранее в этот день, 6 мая, эвакуировали с завода «Азовсталь» в Мариуполе через гуманитарный коридор, рассказали, что им не давали покинуть территорию предприятия. С людьми пообщался военный корреспондент «Известий» Валентин Трушнин.

Журналисту удалось пообщаться с гражданами в автобусе, который ехал в безопасное место. Мирные жители едва сдерживали слезы и благодарили за эвакуацию.

Один из эвакуированных, Сергей, вышел с завода со своими родными, а также любимыми питомцами — двумя собаками, котом и кошкой.

«Мы несколько раз пытались выходить, но нас возвращали, говорили, что в городе обстрелы, нас могут подстрелить», — рассказал он.

Еще одна женщина подтвердила его слова, заявив, что препятствование эвакуации объяснялось якобы угрозой их безопасности.

Ранее журналист Трушнин сообщил об эвакуации 12 человек, в том числе четверых детей, затем — о спасении еще 13 мирных жителей и собаки. Он также рассказал, что на территории предприятия с утра прекратилась стрельба, переговоры с украинскими боевиками шли несколько часов.

4 мая в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию заявили, что 5, 6 и 7 мая с 8:00 до 18:00 мск для эвакуации мирных жителей с территории «Азовстали» будет открыт гуманитарный коридор.

1 мая мужчина, который смог покинуть завод, заявил, что гражданские не знали о том, что им предоставлялись зеленые коридоры, поскольку находились в бомбоубежище без связи. Таким образом, они пропустили три гумкоридора.

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