Опубликованы кадры с места взрыва в отеле на Кубе

В соцсетях в пятницу, 6 мая, появились кадры с места взрыва в отеле Saratoga, расположенном напротив гаванского Капитолия.

Здание сильно повреждено, несколько этажей обвалилось, на двух этажах полностью обрушены стены. На кадрах видно, как в первые минуты после произошедшего люди в панике бегут от места взрыва. Позже люди стали собираться у разрушенного здания, чтобы оценить последствия взрыва.

Взрыв в отеле прогремел утром 6 мая. По словам очевидцев, разрушено как минимум два этажа здания. На месте работают спасатели, идет разбор завалов и эвакуация.

Причиной частичного разрушения отеля мог стать взрыв газа. Перед открытием в здании велись газовые работы.

Отель Saratoga был построен в 1880 году по заказу испанского купца. В 1935-м он считался одним из лучших отелей столицы Кубы. В 2005 году отель был реконструирован. В нем располагалось 96 номеров, три бара, два ресторана, бассейн и бизнес-центр.