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В марте импорт российской нефти в Финляндию сократился на 70%

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Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov
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Финляндия в марте снизила закупки нефти у России на 70% после начала спецоперации РФ по защите жителей Донбасса. Об этом агентство Bloomberg сообщает в пятницу, 6 мая, со ссылкой на официальные данные финской таможни.

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Импорт упал в стоимостном выражении на 45% относительно марта 2021 года, передает НСН.

«Торговые отношения Финляндии с Россией постепенно рушатся», — заявил старший экономист Danske Bank A/S Паси Куоппамаки.

Также финские власти сообщили, что в прошлом году страна импортировала 92% природного газа из России. В марте стоимость импорта газа взлетела на 282% в годовом исчислении, до €151,4 млн. При этом на газовых электростанциях страна вырабатывает всего 5% потребляемого электричества.

Ранее в этот день премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что государство не сможет продолжать прежние отношения с РФ из-за ситуации на Украине.

Она также сообщила, что власти государства поддерживают предложение Еврокомиссии о введении эмбарго на поставки нефти из РФ и будут призывать Евросоюз также принять санкции и в отношении российского газа.

По ее словам, Финляндия должна прекратить закупки энергетических ресурсов из России, чтобы остановить развитие ситуации на Украине. Она также выразила мнение, что Финляндия «в ближайшие несколько месяцев сможет отказаться от российского ископаемого топлива».

30 апреля сообщалось, что власти Финляндии и ее компании готовятся к тому, что поставки газа из России могут быть прекращены уже в мае этого года. Отмечалось, что в срок не позднее 20 мая финская государственная компания Gasum («Гасум») должна предоставить ответ, будет ли ею осуществляться оплата энергоносителя из России в рублях, сообщает телеканал «Звезда».

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Москва перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Такое решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации РФ по защите Донбасса.

После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию Москвы. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что, согласно контрактам, оплата за российский газ производится только в евро и долларах.

1 марта стало известно, что Венгрия наряду с еще девятью странами открыла счета в российском банке для оплаты газа по правилам, которые предложила Москва. Глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш напомнил, что Евросоюз не принимал никаких санкций, делающих невозможной оплату российского газа в рублях и данный вопрос регулируется только гражданско-правовым договором между государствами и компаниями.

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