На башню Нижегородского кремля вернут часы

В Нижнем Новгороде намерены вернуть часы на одну из башен кремля. Власти объявили о поиске проектировщика.

Как сообщает ИА «НьюсНН», подрядчик должен будет подготовить проект реставрации часовой башни с размещением часового механизма в пятигранном срубе часовой избы с караульной площадкой. Данные объекты находятся в четвертом ярусе башни.

Циферблат установят на наружной стороне крепости. Внутри расположатся два вращающихся механизма и система колокольного боя.

Максимальная стоимость разработки проекта составит 3,8 млн рублей. На выполнение работ подрядчику отведено 130 дней.

В конце апреля сообщалось, что в Нижнем Новгороде началась первая за 100 лет реставрация флигеля усадьбы Рукавишниковых. Стоимость контракта с фирмой-исполнителем составила более 80 млн рублей.