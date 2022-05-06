Обработку водоемов от черной мошки начали в Ульяновской области

В Сурском районе Ульяновской области началась обработка водоемов от черной мошки. Мероприятия проводятся по специально разработанной дорожной карте.

Как сообщает ulpravda.ru, специалисты регионального агентства ветеринарии уже обработали малые реки и реку Барыш. В наиболее пострадавших в прошлом году селах также проводится профилактическая обработка крупного рогатого скота.

В ведомстве рассказали, что в водоемах были установлены ивовые ловушки, фиксирующие наличие личинок насекомых. Собранные образцы направили в Центр гигиенического образования населения Роспотребнадзора для определения стадии развития личинок. Ларвицидная обработка началась после лабораторного подтверждения видовой принадлежности.

По словам руководителя агентства Нины Пелевиной, ведомство также обратилось с инициативой к ректору УлГАУ имени Столыпина об открытии курсов повышения квалификации для профильных специалистов по направления «ветеринарная энтомология».

В 2021 году от нашествия черной мошки пострадали несколько сел Сурского района, был нанесен урон домашним хозяйствам.