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Зеленский пригласил Шольца в Киев 9 мая

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Chris Emil Janssen
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Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая. Об этом украинский лидер сообщил в пятницу, 6 мая, выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House (Генпрокуратура РФ признала деятельность организации нежелательной в России).

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«Говоря об Олафе Шольце, он приглашен в Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая. Я не буду говорить о значимости этого, но вы достаточно образованны, чтобы понимать это», — заявил Зеленский.

По словам главы государства, соответствующее приглашение он передал во время разговора 5 мая с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером в ходе первого после скандала телефонного разговора с ним, передает НСН. Также Зеленский пригласил Штайнмайера в столицу Украины.

Разговор длился 45 минут, президент ФРГ заверил украинского коллегу в полной поддержке Германией Украины.

Ранее, 3 мая, Шольц заявил, что отказ президенту Германии в визите «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив его визита в Киев в обозримом будущем. Он обратил внимание, что Германия оказывает Украине «столько военной и экономической помощи», однако президенту ФРГ Киев отказывает в визите, сообщает телеканал «Звезда».

В ответ украинский посол в Берлине Андрей Мельник назвал Шольца обиженной ливерной колбасой, сообщает телеканал «360».

На эти слова Мельника отреагировала глава комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она призвала Украину «извиниться перед президентом, а потом вежливо пригласить канцлера».

12 апреля немецкие СМИ сообщили, что Зеленский отказался принять Штайнмайера в Киеве из-за его позиции по отношению к России.

В тот же день президент Германии подтвердил, что Украина сочла его визит в страну нежелательным. По словам Штайнмайера, такое решение в Киеве приняли, несмотря на его готовность к диалогу.

3 апреля Мельник обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. В ответ на это Штайнмайер назвал ошибочным свое отношение к РФ, а именно поддержку «Северного потока – 2».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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