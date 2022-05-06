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Новое оборудование получат 27 домов культуры в Удмуртии

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В Удмуртии в течение 2022 года планируется обновить материально-техническую базу 27 домов культуры. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Оборудование закупят в рамках проекта «Культура малой родины». Программа позволяет обеспечить развитие и укрепить материально-техническое обеспечение в населенных пунктах, где проживает менее 50 тыс. человек, пишет ИА «Сусанин».

С начала 2022 года в рамках проекта уже завершили текущий ремонт трех ДК, расположенных в Малопургинском и Сарапульском районах. В дальнейшем работы начнутся в учреждениях культуры Селтинского и Шарканского районов.

Кроме того, для четырех домов культуры в Ярском, Алнашском и Шарканском районах было закуплено оборудование, в том числе акустическая аппаратура.

В 2021 году по проекту «Культура малой родины» удалось обновить 25 домов культуры.

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