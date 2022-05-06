Ведущий Fox News обвинил Байдена в начале конфликта с Россией

Ведущий Fox News Такер Карлсон 5 мая обвинил президента США Джо Байдена в конфликте с Россией и назвал его беспрецедентной катастрофой.

«Если честно, Джо Байден оказался беспрецедентной катастрофой. Это не преувеличение. На самом деле это щедрая оценка. Наша страна никогда не видела ничего подобного тому, что сделал Джо Байден», — заявил он.

Журналист уточнил, что за 15 месяцев президентского срока глава государства обрушил фондовый рынок, спровоцировал дефицит продовольствия и приток миллионов нелегальных мигрантов, допустил падение общей продолжительности жизни и рост уровня инфляции, насилия и наркомании в обществе, а также втянул США в конфликт с Россией.

Кроме того, Карлсон обвиняет Байдена в том, что в стране закрываются школы, развивается мародерство, растут цены на топливо, процветает расовая ненависть, а также увеличивается число бездомных, психически больных и самоубийц. По словам журналиста, это часть того, что американский лидер сделал на данный момент. Он указал на то, что Байден обещал вернуть США к нормальной жизни, но в результате вовлек страну в военный конфликт и вызвал экономический коллапс.

Помимо этого, ведущий отметил, что за действия Байдена понесет ответственность Демократическая партия. Пока глава государства придерживается плана — нагнетает страх, запрещает жаловаться, криминализирует оппозицию.

Карлсона также возмутило, что Байден назвал американцев, не поддерживающих его, главной угрозой национальной безопасности.

Ранее в этот же день политолог-американист Малек Дудаков сравнил рейтинг Байдена и экс-президента США Дональда Трампа. В беседе с Lenta.Ru эксперт выразил мнение, что если бы президентские выборы проходили сейчас, то Трамп с уверенностью обошел бы действующего главу государства.

3 мая, Байден оговорился, перепутав Россию и Украину. В своей речи он сказал о том, что США позаботились о том, чтобы у России были Javelin и другое оружие для усиления обороны, чтобы Украина была готова ко всему, чтобы ни случилось. После инцидента американцев возмутила оговорка президента, которая моментально распространилась в интернете. Некоторые даже предрекли конец политической карьере хозяина Белого дома.

До этого, 2 мая, Трамп заявил, что Байден за год своего правления нанес государству такой вред, который несопоставим с совокупными итогами работы пяти «худших» американских лидеров. Как убежден Трамп, его политической оппонент виновен в текущей ситуации вокруг Украины. Он указал на высокую опасность нынешней обстановки в мире.

Бывший президент США неоднократно выступал с критикой политики нынешнего руководства страны. Так, 23 апреля он заявил, что страна разваливается на части, пока ее президент Джо Байден мечется в растерянности. Также он подчеркивал, что из-за действий американских властей весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России подписал указы о признании их суверенитета.

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