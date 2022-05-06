Торги по благоустройству набережной в Воронеже признали несостоявшимися

В Воронеже признали несостоявшимися торги по поиску подрядчика для благоустройства первой очереди Петровской набережной. Две заявки от потенциальных подрядчиков были отклонены комиссией.

Начальная цена контракта составляла 762,2 млн рублей. Предполагалось, что на первом этапе подрядчик должен привести в порядок территорию от Чернавского моста до Адмиралтейской площади. На участие в торгах заявились две компании. Комиссия отклонила заявки, так как опыт работы подрядчиков не соответствовал требованиям аукционной документации, пишет ИА «Абирег».

Согласно проекту, на территории потребуется обновление пристани, создание дорожек для бега и велосипедов, а также спортивных и смотровых площадок. Кроме того, подрядчик должен установить малые архитектурные формы и наружное освещение. Предполагалось, что благоустройство территории площадью 11 га завершится к концу лета 2023 года.