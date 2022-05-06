Выпавший из лодки рыбак погиб в Вологодской области

Следственный комитет начал проверку по факту гибели 83-летнего мужчины в Вологодской области. Рыбак выпал из лодки.

Инцидент произошел поздно вечером 5 мая на реке Шексне в районе села Горицы. Моторная лодка столкнулась с буем, из-за чего управлявший лодкой пенсионер упал в воду. Потерпевшего вытащил очевидец, но к тому моменту пожилой мужчина не подавал признаков жизни. Об этом пишет ИА FlashNord.

Точная причина смерти рыбака будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

1 мая в Иркутской области минивэн Mitsubishi Delica провалился под лед на реке Ангаре. По данным очевидцев, водитель выполнял опасные маневры. Транспортное средство быстро ушло под воду, автомобилист не успел покинуть салон и утонул.